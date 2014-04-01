"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 14 и 15 октября

Ожидается сильный ветер.

"Желтый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге 14 и 15 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в пятницу, 13 октября.

По информации Росгидрометцентра, с 06:00 в субботу до 18:00 в воскресенье на территории Северной столицы порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Правительство города просит водителей быть более осторожными и по возможности отказаться от использования авто в связи с высоким риском ДТП. Особую внимательность следует проявить и пешеходам.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 14 октября потеплеет до +17 градусов.

Фото: Piter.TV