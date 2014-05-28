В Ленобласти 14 октября потеплеет до +17 градусов

Ночью 14 октября в большинстве районов дождь, местами небольшой.

В Ленинградской области в первый выходной день ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 октября в большинстве районов дождь, местами небольшой. Днём временами пройдут дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный 7-12 м/с, утром и днем южный, юго-западный 8-13 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, на востоке местами до +1, днём +12...+17 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.tv