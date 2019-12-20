Дерево рухнуло на машину и оборвало линии электропередач на Композиторов

Владельцу авто придется менять окно.

Как стало известно Piter.TV, вечером в субботу, 30 мая, во дворе дома №5 на улице Композиторов рухнуло дерево.

Моибильный корреспондент сообщил, что помимо прочего дерево оборвало линии электропередач. Много ли жителей осталось без света и восстановили ли уже линии, неизвестно.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видны последствия падения дерева.

Ранее мы писали, что пассажир Hyundai из Выборга пострадал после столкновения автомобиля с деревом.

Видео: Piter.TV