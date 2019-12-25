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Пассажир Hyundai из Выборга пострадал после столкновения автомобиля с деревом
Сегодня, 10:18
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Пассажир Hyundai из Выборга пострадал после столкновения автомобиля с деревом

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Мужчина доставлен в больницу.

В четверг, 28 мая, в Выборге произошла авария с участием легкового автомобиля. Пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло рано утром, примерно в 5:40. Водитель, управлявший "Hyundai Terracan", по неустановленной причине потерял управление и врезался в дерево. Пассажир, получивший увечья, был незамедлительно госпитализирован.

В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в СНТ Выборгского района сгорел одноэтажный дом.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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