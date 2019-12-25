В СНТ Выборгского района сгорел одноэтажный дом

В СНТ "Спутник" недалеко от станции Попово Выборгского района произошел пожар. Сгорело одноэтажное строение размером 4 на 4 метра, его хозяин пострадал. Об этом сообщил Vyborg.TV.
Информация о происшествии поступила примерно в 18:00. На место возгорания выдвинулись 3 единицы техники и 12 сотрудников пожарной службы. Локализовать огонь удалось за час: за это время дом полностью сгорел.
Кроме того, 62-летний хозяин постройки доставлен в ГБУЗ "Выборгская МБ" с ожогами средней степени тяжести.
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Фото: ВКонакте / vybog_intersting
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