Последствия снегопада в Петербурге разгребают почти тысяча рабочих

На дороги выехало 450 единиц техники.

Сегодня, 8 декабря, улицы Петербурга убирают почти тысяча рабочих, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Отмечается, что расчищать улицы после ночной непогоды дорожные службы вышли уже в пять утра. Из-за обильного снегопада было поручено усилить технику и личный состав. В первую очередь коммунальщики очищали тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и обеспечивали водоотвод в городскую канализацию.

На улицах Петербурга на данный момент работают 450 единиц техники и 940 рабочих. Осадки за ночь выпали неравномерно, поэтому в разных районах города трудится разное количество снегоуборщиков.

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Фото: Pixabay