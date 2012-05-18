Ливнёвка не справилась со стихией в нескольких районах на юге Петербурга

После прошедшего на юге Петербурга ливня на нескольких дорогах разлились целые реки. Как сообщили автомобилисты, машины практически "плывут" по улице Стойкости, проспекту Народного Ополчения и на въезде в Шушары.
Причину образования гигантских луж видят в ливнёвках, которые не справились со стихией.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, затопленной оказалась не только проезжая часть, но и газоны с тротуарами.
Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Ленобласти потеплеет и пройдут дожди.
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