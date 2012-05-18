В понедельник в Ленобласти потеплеет и пройдут дожди

В некоторых районах пройдут грозы.

В понедельник, 26 июня, в Ленинградскую область придёт потепление: при этом регион накроют дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В тёмное время суток осадки ожидаются лишь местами, а днём они будут наблюдаться во всём регионе. В некоторых районах пройдут грозы. Порывы ветра ночью составят от 2 до 5 м/с, днём они разгонятся от 4 до 9 м/с.

Ночью температура в Ленобласти составит +10…+15 градусов, местами похолодает до +7 градусов. С восходом солнца воздух постепенно прогреется от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление останется практически неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что воскресенье в Петербурге будет умеренно тёплым и дождливым.

Фото: Piter.TV; МЧС