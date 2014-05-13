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Последняя пятница лета порадует жителей Ленобласти жарой
Сегодня, 17:08
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Последняя пятница лета порадует жителей Ленобласти жарой

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Воздух прогреется до +27 градусов.

В Ленинградской области в пятницу, 29 августа, будет комфортная погода. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +6...+11 градусов, местами до +15 градусов. Днем потеплеет до +22...+27 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти бесплатно обучат управлять беспилотниками.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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