Жителей Ленобласти бесплатно обучат управлять беспилотниками

Студентов обеспечат питанием и проживанием.

Жителей Ленобласти обучат управлять беспилотниками. В регионе начался набор на специальности "Оператор БПЛА" И "Оператор 3D-печати". Курсы проводит Всеволожский Мультицентр. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Студентов обеспечат питанием и проживанием. Кроме того, выпускникам помогут найти работу. Обучение на оператора беспилотника пройдет в Выборгском филиале, а на оператора 3D-печати — во Всеволожске.

Курс обучения займет два месяца. Освоить новую профессию можно бесплатно.

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти приглашают на курсы по созданию туристических троп.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти