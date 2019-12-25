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Жителей Ленобласти бесплатно обучат управлять беспилотниками
Сегодня, 15:31
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Жителей Ленобласти бесплатно обучат управлять беспилотниками

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Студентов обеспечат питанием и проживанием.

Жителей Ленобласти  обучат управлять беспилотниками. В регионе  начался набор на специальности "Оператор БПЛА" И "Оператор 3D-печати". Курсы проводит Всеволожский Мультицентр. Об этом сообщили на портале "Бриф24"

Студентов обеспечат питанием и проживанием. Кроме того, выпускникам помогут найти работу. Обучение на оператора беспилотника пройдет в Выборгском филиале, а на оператора 3D-печати — во Всеволожске.

Курс обучения займет два месяца. Освоить новую профессию можно бесплатно. 

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти приглашают на курсы по созданию туристических троп.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: беспилотники, курсы, ленобласть, образование, профессия, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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