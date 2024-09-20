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Последний поезд из Петербурга в Симферополь отправят 28 июня
Сегодня, 12:47
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Последний поезд из Петербурга в Симферополь отправят 28 июня

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Сократится количество курсирующих из Крыма до Петербурга и обратно поездов "Таврия".

Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, уменьшится до семи в день. При этом последний поезд в Симферополь из Петербурга отправится 28 июня, из Керчи — 30 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно данным перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", сохранились рейсы № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория.

Всего в Крым и обратно каждый день будут отправлять семь поездов. Остальные рейсы поэтапно отменят в ближайшие две недели. Такие меры вводят для того, чтобы пассажиры, которые планировали поездки в ближайшие дни, могли уехать. А те, кто приобрел билеты в Крым на более дальние даты, успели скорректировать свои планы для дороги.

В пресс-службе перевозчика отметили, что если человек уже купил билет на отмененный поезд, то можно оформить возврат на ресурсе, где он был приобретен или в кассе дальнего следования ж/д вокзала. При оформлении билетов онлайн, срок зачисления денег составляет 1-2 дня. При оформлении возврата в кассе — в среднем до 7 суток.

Ранее мы сообщали, что поезда из Петербурга в Крым будут следовать по новому маршруту.

Фото: пресс-служба "Гранд сервис экспресс"

Теги: петербург симферополь, поезд в крым, сергей аксенов крым
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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