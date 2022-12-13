Аксенов рассказал, что его сын служит в зоне СВО

Молодой человек состоит в отряде морской пехоты.

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что недавно виделся со своим сыном, который находит в зоне СВО в Мелитополе. Как отметил руководитель в интервью телеканалу "Россия 24", молодой человек служит в морской пехоте.

Сына Аксенова призвали в рамках частичной мобилизации. Он служит в разведывательном подразделении.

Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы – все, как положено. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Аксенов заявил о стопроцентной защищённости Крыма.

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