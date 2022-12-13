Аксенов заявил о стопроцентной защищённости Крыма

Крымчане могут не волноваться о безопасности, так как полуостров защищён на все 100%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Россия 24".
Руководитель подчеркнул, что противники "получат сполна", если направят войска на территорию.
У нас было время подготовиться. Мы создали подразделения, которые, в случае чего, встретят гостей.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Также Аксенов добавил, что сами жители Крыма понимают, что реального наступления ВСУ на их земли не будет.
Ранее мы сообщили о том, что Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву.
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