Глава республики заверил, что территорию охраняют подготовленные подразделения.

Крымчане могут не волноваться о безопасности, так как полуостров защищён на все 100%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Россия 24".

Руководитель подчеркнул, что противники "получат сполна", если направят войска на территорию.

У нас было время подготовиться. Мы создали подразделения, которые, в случае чего, встретят гостей. Сергей Аксенов, глава Крыма

Также Аксенов добавил, что сами жители Крыма понимают, что реального наступления ВСУ на их земли не будет.

Ранее мы сообщили о том, что Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву.

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