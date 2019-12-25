С 15 декабря запустят поезд из Петербурга в Симферополь

Отправление поезда из Северной столицы – в 19:26, прибытие в Крым – через день в 12:40.

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 15 сентября этого года запустит новый поезд из Петербурга в Симферополь. Состав №181/182 будет курсировать ежедневно до 24 апреля и с 27 сентября 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании 20 сентября.

Отправление поезда из Северной столицы – в 19:26, прибытие в Крым – через день в 12:40. Выезд из Симферополя – в 18:40, "конечная" в Петербурге – через день в 12:57.

Состав проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму он остановится на станциях Керчь-Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.

Поезд будет состоять из одноэтажных, преимущественно плацкартных, вагонов. Также в состав поезда будут включены купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров. Продажа билетов уже открыта. Пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)