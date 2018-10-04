На НТВ покажут последний фильм с участием Жанны Фриске

Это детективная история о потерявшем память парне, влюбленном в известную певицу.

В субботу, 15 июня, на телеканале НТВ покажут последний фильм с участием Жанны Фриске. Это детективная история о потерявшем память парне, влюбленном в известную певицу. Об этом сообщают российские СМИ.

Съемки фильма "Кто я?" режиссера Клима Шипенко проходили в осеннем Севастополе в 2010 году. Молодого парня без документов и с большой суммой денег приводят в отделение полиции. Одновременно с этим в одном из дворов города находят труп незнакомца, при котором также не было удостоверения личности.

Кроме детективной истории в фильме "Кто я?" затрагиваются глубоко душевные, философские вопросы. Например, кто мы в этой жизни, и что из себя представляем.

Жанна играет в фильме популярную певицу, мечту главного героя, уставшую от своей популярности. Вместе с ней в картине задействованы Александр Яценко, Анатолий Белый, Виктория Толстоганова и Сергей Газаров.

Вместе с тем, готовится к выходу фильм о самой Жанне. Над сценарием работает отец певицы Владимир Фриске совместно с Сергеем Куркиным. Роль Жанны в нем исполнит сестра Наталья. При этом в фильме не предусмотрена роль мужа Дмитрия Шепелева, однако в сюжет включен сын Платон.

Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Два года она боролась с тяжелой болезнью — опухолью головного мозга.

Ранее мы писали, что родители Жанны Фриске вернули "Русфонду" 8 млн рублей.

Видео: YouTube / 7Дней