Родители Жанны Фриске вернули "Русфонду" 8 млн рублей

Однако, суд обязал родственников певицы выплатить благотворительному фонду более 21 миллиона рублей.

Родственники Жанны Фриске перечислили "Русфонду" 7,98 млн рублей в счет погашения долга в 21,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Близкие певицы продали имущество, которое досталось им по наследству. Однако, это только часть долга. Спор из-за этих денег продолжается уже более двух лет. В благотворительной организации "Русфонд" утверждают, что на счет Жанны Фриске было перечислено 25,01 миллиона рублей. Однако, родственники предоставили отчет о расходах лишь на 4,2 миллиона. Семья певицы отвергает подобные обвинения.

В 2017 году "Русфонд" через суд добился взыскания долга с родителей Жанны Фриске в размере более 21 миллиона рублей.

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

В 2016 отец Фриске назвал "тварями" благотворителей, которые спасали его дочь.

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