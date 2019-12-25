Последний день апреля в Петербурге будет прохладным, но скоро потеплеет

Сегодня днем воздух в городе прогреется до плюс 5-7 градусов.

В четверг, 30 апреля, в Петербурге будет прохладная и преимущественно без осадков погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе было до минус 1 градуса, на дорогах образовалась гололедица. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 м/с, порывы могут достигать 9 м/с.

Завтра, 1 мая, в Петербург придет потепление. В пятницу будет солнечно и без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем воздух в городе прогреется до плюс 8-10 градусов. 2 мая будет еще теплее – плюс 13-15. К концу следующей недели может пойти небольшой дождь.

Интересно, что за 57 лет истории погодных наблюдений, 30 апреля в Петербурге чаще всего бывает облачным с прояснениями днем. Пасмурно в городе на Неве было 21 раз, ясно 13 раз, облачно с прояснениями было 23 раза.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", самым холодным 30 апреля выдалось в 1978 году, тогда температура воздуха опустилась до минус 5 градусов. Самое теплое 30 апреля было в Петербурге в 1998 году, когда столбики термометра показали плюс 23 градусов.

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