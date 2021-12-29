После запуска салютов госпитализировали шесть петербуржцев

В числе пострадавших есть один несовершеннолетний.

Стало известно, что за период новогодних праздников от пиротехники пострадали шесть петербуржцев, в их числе есть один несовершеннолетний. Об этом в понедельник, 10 января, заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

Так, по данным МЧС, всего за каникулы поступило 1 624 вызова, которые связаны с использованием пиротехники. Литовка добавил, что в Петербурге существуют специально отведенные места для запуска фейерверков.

Ранее появилось видео, как хабаровчанин запустил фейерверк в подъезде. Искры от салюта полетели прямо ему в лицо.

Фото: pexels

