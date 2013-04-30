После запуска ВСМ Петербург Москва увеличат число пригородных поездов

После запуска скоростной магистрали электричек станет больше.

Губернатор Санкт-Петербурга провёл личный приём граждан на площадке регионального отделения партии "Единая Россия". В ходе встречи глава города рассказал о перспективах, которые откроются после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

Запуск ВСМ не только сократит время поездок, но и положительно скажется на транспортной системе города. В 2028 году после ввода линии планируется увеличить количество пригородных поездов на Московском направлении и открыть тактовое движение в Колпино.

Также преобразится станция "Волковская", куда будут переведены электрички с Московского вокзала. Она станет современным транспортно-пересадочным узлом с новыми платформами и остановками общественного транспорта. Работы планируется завершить во втором квартале 2027 года.

Кроме того, на всех пересечениях ВСМ с городскими дорогами построят путепроводы или тоннели. Возможность создания железнодорожных переездов исключена из-за требований к безопасности скоростного движения.

Ранее мы сообщили о том, что новый электропоезд ЭП2ДМ вышел на Финляндское направление.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД