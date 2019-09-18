После взрывов под Ачинском умерла 59-летняя заведующая военным складом

По сообщению некоторых СМИ, женщина умерла от баротравмы, полученной при взрыве.

Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе взрывались боеприпасы, скончалась в больнице. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По сообщению некоторых СМИ, женщина умерла от баротравмы, полученной при взрыве. Баротравма – это физическое повреждение органов, вызванное разницей давлений между внешней средой и внутренними полостями.

Однако, в Минздраве факт баротравмы не подтвердили и не опровергли, предложив подождать результатов экспертизы.

Взрывы и пожар на военном складе в Ачинском районе произошли 5 августа. В результате ЧП один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек.

Видео: Подслушано в Ачинске