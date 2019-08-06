  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:54
190
nastya960
Код вставки плеера

Генерал армии Булгаков: "Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась"

0 0

Однако, угроза взрыва по-прежнему сохраняется. В результате ЧП пострадали двенадцать человек, шесть из них госпитализировали.

На данный момент детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края прекратилась, однако, угроза взрыва по-прежнему сохраняется. По предварительным данным, причиной пожара на складе стал человеческий фактор. Об этом СМИ рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Возгорание хранилища с боеприпасами началось 5 августа около часа дня. В 20-ти километрах от воинской части находится населенный пункт. Там введен режим ЧС, проводится эвакуация. В результат ЧП пострадали двенадцать человек, шесть из них госпитализировали.

По данным пресс-службы краевого правительства, в Ачинском районе работают специалисты Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления, силы и средства КГКУ "Спасатель". Население эвакуируют в пункты временного размещения.

Днем 5 августа было известно только о двух пострадавших во время взрыва на складе боеприпасов. 

Видео: ВК/ Виталий Григорак
Instagram/ pavel5995

 

 

Теги: взрыв, взрыв ачиннск
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии