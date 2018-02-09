После взрыва на Репищевой возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир дома в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по городу.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что на месте ЧП продолжают осмотр.
"В настоящее время сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего".
Напомним, что сегодня в 15.10 произошёл взрыв в жилом доме на улице Репищевой. После стало известно, что пострадавшие при взрыве получили сильную контузию и ожоги.
Также отметим, что администрация окажет помощь пострадавшим. Каждому пострадавшему будет выплачено по 100 тысяч рублей.
Нет такой улицы! Есть улица Репищева.Вы подаете материал ,а распространяете невежество.Вы не знаете город,о котором пишете! Возьмите не Гугл,а энциклопедию или справочник Петербурга,ДЕТИ СМАРТФОНОВ!