После взрыва на Репищевой возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих во время производства отделочных работ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир дома в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по городу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на месте ЧП продолжают осмотр.

"В настоящее время сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего".

Напомним, что сегодня в 15.10 произошёл взрыв в жилом доме на улице Репищевой. После стало известно, что пострадавшие при взрыве получили сильную контузию и ожоги.

Также отметим, что администрация окажет помощь пострадавшим. Каждому пострадавшему будет выплачено по 100 тысяч рублей.