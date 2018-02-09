Последние новости о взрыве на Репищевой: администрация окажет помощь пострадавшим

Опубликован список пострадавших при взрыве.

Стало известно, что администрация Приморского района окажет всю необходимую помощь гражданам, чьи квартиры пострадали при взрыве, в том числе временное размещение в маневренном фонде.

На место происшествия прибыл глава администрации Приморского района Николай Цед. Он лично контролирует ситуацию по разборке завалов и помощи пострадавшим гражданам.

"Район окажет поддержку жителям, которые здесь зарегистрированы. Им будет выплачено по 100 тыс. рублей. И будем думать о дальнейшей помощи жителям этого дома", - заявил Цед.

Публикуем список пострадавших и травмы, которые они получили:

Алексей М. 1986 года рождения получил 2-3 степень ожогов, баротравму; Оганесу А. 1968 года рождения диагностировали 2-3 степень ожогов, баротравму, терморегуляционную травму. Граждан доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России.

Пострадавшему Юрию М. 1975 года рождения диагностировали 2-3 степень ожогов тела, баротравму, терморегуляционную травму. Его отвезут в Военно-медицинскую Академию имени С. М. Кирова.

заснял на видео последствия взрыва . Также на место происшествия прибыли сотруники Следственного комитета. Копреспондент Piter.TV

Видео: Piter.TV