Последние новости о взрыве на Репищевой: администрация окажет помощь пострадавшим

Стало известно, что администрация Приморского района окажет всю необходимую помощь гражданам, чьи квартиры пострадали при взрыве, в том числе временное размещение в маневренном фонде.
На место происшествия прибыл глава администрации Приморского района Николай Цед. Он лично контролирует ситуацию по разборке завалов и помощи пострадавшим гражданам.
"Район окажет поддержку жителям, которые здесь зарегистрированы. Им будет выплачено по 100 тыс. рублей. И будем думать о дальнейшей помощи жителям этого дома", - заявил Цед.
Публикуем список пострадавших и травмы, которые они получили:
Алексей М. 1986 года рождения получил 2-3 степень ожогов, баротравму; Оганесу А. 1968 года рождения диагностировали 2-3 степень ожогов, баротравму, терморегуляционную травму. Граждан доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России.