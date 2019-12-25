Из-за QR-кодов выручка петербургских кинотеатров упала на 76%

На 155% увеличилось количество отмененных киносеансов.

Выручка кинотеатров в Петербурге существенно сократилась после введения QR-кодов. Об этом на круглом столе заявила директор по маркетингу "Мираж Синема" Ирина Корнева.

По ее словам на 155% увеличилось количество отмененных киносеансов. Число зрителей уменьшилось на 75%. В среднем выручка упала на 76%, в некоторых кинотеатрах – на 80%.

Мы не против вакцинации, мы считаем, что это важная часть сохранения здоровья нации. Мы против того, чтобы QR-коды становились препятствием для культурного досуга, разделения семьи. Заявила Ирина Корнева

С 1 ноября в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Теперь попасть в театры, музеи, кинотеатры и на концерты можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 8 ноября многие заведения в Петербурге, в том числе, рестораны, цирки и аквапарки, работают только до 23 часов.

Ранее мы писали, что в новогоднюю ночь общепит в Петербурге сможет работать без ограничений по времени.

Фото: pexels.com