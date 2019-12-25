Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарплаты заместителю директора компании

После вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства,, ООО "Петербургская сервисная компания" с августа по сентябрь 2023 года не платило зарплату заместителю главного директора.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права заявителя восстановлены, выплачен долг по оплате труда в размере более 138 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году работникам сферы ЖКХ повысят зарплату в Петербурге.

Фото: Piter.TV