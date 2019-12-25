После вмешательства прокуратуры ребенку-сироте будет предоставлено жилье в Петербурге

За 17-летним сиротой сохранено право пользования квартирой. При этом проживание в жилом помещении невозможно, так как там проживает отец несовершеннолетнего, лишенный родительских прав.

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения жилищных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было установлено, что за 17-летним сиротой сохранено право пользования квартирой. При этом проживание в жилом помещении невозможно, так как там проживает отец несовершеннолетнего, лишенный родительских прав.

Опекун сироты обратился в администрацию Калининского района с заявлением о включении подопечного в список сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Администрация отказала в оказании помощи несовершеннолетнему в получении жилья.

Районная прокуратура в интересах сироты обратилась в суд с заявлением о возложении на администрацию Калининского района обязанности включить несовершеннолетнего в список для получения квартиры. Во время рассмотрения дела представители администрации исполнили требования прокуратуры.

Ранее глава СПЧ призвал освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ уже в 2022 году.

Фото: Piter.tv