Глава СПЧ призвал освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ уже в 2022 году

Валерий Фальков предложил принять законопроект как можно оперативнее.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Владимире Путине Валерий Фадеев призвал освободить детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг уже в 2022 году. Такую необходимость эксперт зафиксировал на заседании профильного комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации. Он призвал принять документ в парламенте как можно скорее.

Сироты, у кого осталось жилье от родителей..там накапливается задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Совет подготовил законопроект - естественно, сирота не может выплачивать эти деньги, потому что у него просто нет их. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Фадеев обратил внимание коллег-законодателей на соблюдение прав очередников на улучшение жилищных условий. По его мнению, практически во всех российских регионах наблюдается непрозрачная система очереди, которая остается для граждан непонятной.

Фадеев: заключение под стражу излишне часто применяют по экономическим статьям.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

