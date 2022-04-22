Фадеев: заключение под стражу излишне часто применяют по экономическим статьям

Глава Совета СПЧ РФ раскритиковал долгое расследование по делам бизнесменов.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при российском президенте Владимире Путине Валерий Фадеев считает, что заключение под стражу в стране судебные инстанции излишне часто применяют по отношению с подозреваемым по экономическим статьям. Такое мнение эксперт высказал во время профильного заседания комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации.

Важнейшая тема - необоснованные ходатайства следователей о заключении под стражу подозреваемых в совершении экономических преступлений. Много раз президент уже указывал на эту тему. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

По мнению специалиста, расследовать дела в отношении российских бизнесменов по два или три года должно быть стыдно. Он также не понимает, почему фигуранты экономических дел находятся под арестом. Ранее внимание на это также обратила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации