Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарплаты 31 педагогу

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, после проверки было установлено, что у учреждения образовалась задолженность по заработной плате перед 31 работником на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Прокуратура района внесла директору учреждения представление, по результатам которого задолженность погашена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все