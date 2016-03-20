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Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарплаты 31 педагогу
Сегодня, 9:31
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Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарплаты 31 педагогу

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После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед педагогами.

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, после проверки было установлено, что у учреждения образовалась задолженность по заработной плате перед 31 работником на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Прокуратура района внесла директору учреждения представление, по результатам которого задолженность погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, педагоги, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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