Прокуратура Петербурга добилась выплаты зарплаты 31 педагогу

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед педагогами.

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, после проверки было установлено, что у учреждения образовалась задолженность по заработной плате перед 31 работником на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Прокуратура района внесла директору учреждения представление, по результатам которого задолженность погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра.

Фото: Piter.TV