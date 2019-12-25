Сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра

После вмешательства прокуратуры работники спортивной школы прошли медицинские осмотры.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности ГБУ спортивная школа Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 10 работников учреждения допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.

С целью устранения нарушений прокуратура района работодателю внесла представление. Руководителю школы был назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.

Фото: Pitter.TV