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Сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра
Сегодня, 12:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра

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После вмешательства прокуратуры работники спортивной школы прошли медицинские осмотры.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности ГБУ спортивная школа Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 10 работников учреждения допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.

С целью устранения нарушений прокуратура района работодателю внесла представление. Руководителю школы был назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.

Фото: Pitter.TV

Теги: медосмотр, прокуратура, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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