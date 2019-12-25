Сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности ГБУ спортивная школа Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, 10 работников учреждения допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.
С целью устранения нарушений прокуратура района работодателю внесла представление. Руководителю школы был назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.
Фото: Pitter.TV
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