После вечеринки из квартиры на Кораблестроителей пропало 400 тысяч рублей

О том, что в доме были посторонние, выяснилось в ходе расследования.

Петербурженка обнаружила пропажу 400 тысяч рублей после возвращения с дачи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию от жительницы улицы Кораблестроителей, 44 поступило накануне, 31 мая. Женщина сообщила о том, что пока ее не было дома, из ее квартиры пропали деньги. Они находились в коробке на полке в гардеробе. Как удалось выяснить, в отсутствии родителей несовершеннолетняя дочь пригласила домой компанию из 7-8 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Металлистов в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир.

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