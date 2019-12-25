  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После вечеринки из квартиры на Кораблестроителей пропало 400 тысяч рублей
Сегодня, 9:02
128
nadezhda_sib

После вечеринки из квартиры на Кораблестроителей пропало 400 тысяч рублей

0 0

О том, что в доме были посторонние, выяснилось в ходе расследования.

Петербурженка обнаружила пропажу 400 тысяч рублей после возвращения с дачи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Сообщение в полицию от жительницы улицы Кораблестроителей, 44 поступило накануне, 31 мая. Женщина сообщила о том, что пока ее не было дома, из ее квартиры пропали деньги. Они находились в коробке на полке в гардеробе. Как удалось выяснить, в отсутствии родителей несовершеннолетняя дочь пригласила домой компанию из 7-8 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Металлистов в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир. 

Фото: pixabay.com 

Теги: деньги, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии