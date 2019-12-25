После упавшей на подростка мраморной плиты в петербургском цеху возбудили уголовное дело

ЧП произошло днем 3 ноября в помещении цеха.

После инцидента с участием несовершеннолетнего на территории компании "Философия камня", занимающейся камнеобрабатывающим производством, возбудили уголовное дело. Его возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

ЧП произошло днем 3 ноября в помещении цеха. Во время разгрузки мраморных плит с помощью крана одна из плит упала на 15-летнего подростка. В больнице ему диагностировали перелом таза и позвоночника, ушибы ног и лица.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv