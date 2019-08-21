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В Петербурге подростка придавило на производстве мраморной плитой
Сегодня, 16:05
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nastya960

В Петербурге подростка придавило на производстве мраморной плитой

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Ему диагностировали перелом таза и позвоночника, ушибы ног и лица.

Во вторник на одном из производственных предприятий Петербурга произошёл несчастный случай с несовершеннолетним. Об этом сообщил 78.ru

Инцидент произошел в компании "Философия камня", которая занимается камнеобрабатывающим производством. Во вторник, 3 ноября, 16-летнего подростка придавило мраморной плитой. Рабочие вытащили его до приезда скорой помощи.

Школьник находится в больнице Раухфуса. Ему диагностировали перелом таза и позвоночника, ушибы ног и лица. По одной из версии, подросток подрабатывал подсобным рабочим, по другой – мальчик там не работал, а пришёл на завод вместе с дедушкой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.tv

Теги: мрамор, плита, производственная травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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