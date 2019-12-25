После удара БПЛА в Петербурге перекрыли проезд по Московскому шоссе

Такие меры приняли после атаки украинских БПЛА на на склады Wildberries.

Московское шоссе временно закрыли для движения общественного транспорта. Об этом сообщил комитет по транспорту города на своей странице в "ВКонтакте".

В сообщении отметили, что в связи с невозможностью проезда по Московскому шоссе временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 179, 192, 196, 197, 388. Водителей предупредили, что сейчас движение осуществляется через Дунайский проспект, Софийскую улицу, далее по действующим трассам в оба направления.

В комитете по транспорту попросили водителей заранее планировать свой маршрут.‍ Жителям Славянки также рекомендовали пользоваться электричками с интервалом 10 минут.

В ночь на 24 июля и утром в пятницу Петербург и Ленинградская область подверглись атаке БПЛА. Удара пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, также пострадали логистические комплексы Wildberries.

Ранее мы сообщали, что атаковавшие склады дроны заходили на территорию региона из Прибалтики.

Фото: Piter.TV