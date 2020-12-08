Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в любителя громкой музыки в Петербурге

Правоохранители предприняли меры для розыска и задержания злоумышленника.

Во время конфликта из-за громкой музыки в салоне машины неизвестный разбил водителю стекло и выстрелил ему в ногу. Отдел дознания УМВД РФ по Красносельскому району возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как ранее рассказывал Piter.TV, инцидент произошел 6 декабря у дома №18 по улице Адмирала Черокова. К автомобилю "ВАЗ" подошел мужчина, он поссорился с водителем авто. На видео попал момент, как неизвестный выбивает ногой переднее стекло у машины, делает выстрел, а потом уходит с места происшествия. Предположительно, он стрелял из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, но затем в удовлетворительном состоянии отпустили. Злоумышленника разыскивают.

Видео: Piter.TV