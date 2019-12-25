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Неизвестный разбил стекло и прострелил мужчине ногу из-за громкой музыки в салоне авто в Петербурге
Сегодня, 10:52
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nadezhda_sib

Неизвестный разбил стекло и прострелил мужчине ногу из-за громкой музыки в салоне авто в Петербурге

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Разрешить конфликт мирно не удалось.

Неизвестный агрессивно отреагировал на громкую музыку в салоне чужого автомобиля и решил проучить водителя. Потерпевшего пришлось госпитализировать, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию поступило ранним утром 6-го декабря. 42-летний петербуржец сообщил о том, что к его автомобилю "ВАЗ" у дома №18 по улице Адмирала Черокова подошел неизвестный. У заявители с ним произошел конфликт из-за громкой музыки в салоне машины. Во время ссоры тот разбил стекло с водительской стороны и выстрелил водителю в ногу. Предположительно, из травматического пистолета.

Владельца авто доставили в больницу, после чего отпустили в удовлетворительном состоянии. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мужчина связал менеджера магазина скотчем и угрожал ей игрушечным пистолетом вместе с зажигалкой. Унести деньги с собой ему не удалось.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Теги: выстрел, громкая музыка, травматическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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