По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Орске мужчина выстрелил в сторону женщины во дворе. Об этом сообщил портал UTV.RU.

Инцидент произошел днем 4 марта на Ялтинской улице. Сообщается, что женщина заходила в подъезд, когда у дома стояла группа мужчин. Один из них выстрелил в дверь, когда женщина вошла внутрь. В результате выстрела никто не пострадал. Мужчины продолжили стрелять в воздух, после чего уехали с места. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / UTV | Оренбург