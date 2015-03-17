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В Орске мужчина выстрелил в сторону женщины во дворе

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Орске мужчина выстрелил в сторону женщины во дворе. Об этом сообщил портал UTV.RU.

Инцидент произошел днем 4 марта на Ялтинской улице. Сообщается, что женщина заходила в подъезд, когда у дома стояла группа мужчин. Один из них выстрелил в дверь, когда женщина вошла внутрь. В результате выстрела никто не пострадал. Мужчины продолжили стрелять в воздух, после чего уехали с места. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Башкортостане полицейский применил оружие для задержания водителя-лихача.

Видео: Telegram / UTV | Оренбург

Теги: выстрел, двор, женщина, мужчина, орск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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