В Башкортостане полицейский применил оружие для задержания водителя-лихача

В отношении фигуранта составили 10 протоколов об административных правонарушениях.

В Башкортостане сотрудник полиции применил оружие для задержания водителя-лихача. Об этом сообщила официальный представитель МДВ России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Салаватском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался с большой скоростью по автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. Он проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие. После предупреждения один из полицейских произвел предупредительный выстрел, а затем – прицельные по колесам.

Вскоре водитель был задержан. Им оказался 20-летний местный житель. У задержанного не было права управлять транспортным средством. В отношении фигуранта составили 10 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали подозреваемого в краже наград ветерана ВОВ.

Видео: МВД России