В Крыму задержали подозреваемого в краже наград ветерана ВОВ

В преступлении подозревается сосед.

Российские правоохранительные органы по городу Керчи на полуострове Крым задержали 33-летнего мужчину. Он подозревается в краже медалей, принадлежавших участнику Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. С заявлением в региональное управления полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из квартиры ее родственника пропали ценные вещи. Среди них оказались медали, которыми в свое время был награжден отец ее свекра. Также крымчанка не нашла парадный морской китель и два кортика.

Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленник признал свою вину и рассказал на допросе о том, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал в помещении. Во время одного из таких визитов мужчина решился на преступление. В настоящее время большая часть похищенного найдена и изъята. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа