На Лесном проспекте неизвестные стреляли по окнам дома

Правоохранители задержали троих мужчин, четвертый разыскивается.

На Лесном проспекте неизвестные стреляли из пневматического пистолета по окнам дома. Полиция задержала троих подозреваемых. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В районе 12:30 в полицию поступило сообщение от жильца дома №59 по Лесному проспекту. Он рассказал, что в окно его квартиры выстрелили из пневматического пистолета, повредив стекло.

На месте сотрудники полиции задержали троих мужчин от 22 до 48 лет, работающих в организации по распиливанию древесины. Во время работы они стреляли по деревьям и попали в окно петербуржца. Затем мужчины передали пистолет знакомому, который после скрылся. Правоохранители задержали троих мужчин, четвертый разыскивается.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: Piter.tv