После стрельбы на Апраксином рынке задержали 16 человек

Их причастность к происшествию пока не установили.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что на Апраксином рынке задержали 16 человек. Там якобы подстрелили торговца. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент проиpошел в минувший вторник, 21 октября, около шести утра. Как оказалось, в результате словесного конфликта неизвестный из травматического оружия произвел пять выстрелов в сторону 51-летнего уроженца Азербайджана. После мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу со слепым пулевым огнестрельным ранением правого бедра и левой ушной раковины, ушибом груди и закрытой черепно-мозговой травмой.

В итоге в отдел полиции доставили 16 человек. Их причастность пока не установлена.

Ранее мы сообщали о том, что напавших с ножом на студента на Пограничника Гарькавого задержали в поселке Ленобласти.

Фото:Piter.TV