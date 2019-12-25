Напавших с ножом на студента на Пограничника Гарькавого задержали в поселке Ленобласти

Нападение произошло 15-го октября.

Полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в нападении на учащегося колледжа. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 8 утра 15-го октября в парадной дома №38, корпус 4 по улице Пограничника Гарькавого. 17-летнего юношу в результате нападения госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации Piter.TV, молодой человек учится в Судостроительном колледже. Для поиска злоумышленников привлекали служебную собаку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых. Их нашли в поселке Гречухино Приозерского района Ленобласти. Ране 36-летний гражданин сопредельного государства и 34-летний житель Выборгского района области уже были судимы.

Накануне гражданин Узбекистана избил и попытался изнасиловать петербурженку на Серебристом бульваре.

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