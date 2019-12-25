После смертельного ДТП в Колпинском районе возбудили уголовное дело

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 февраля около 6.20 утра в посёлке Понтонный на Вознесенском шоссе произошло смертельное ДТП.

Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Пассажир, находившийся в автомобиле, от полученных травм скончался на месте. Сам водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы сообщили, что иномарка врезалась в припаркованную фуру на проспекте Большевиков.

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