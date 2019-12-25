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Иномарка врезалась в припаркованную фуру на проспекте Большевиков
Сегодня, 10:15
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Arinablinova

Иномарка врезалась в припаркованную фуру на проспекте Большевиков

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Каких-либо сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. 

В воскресенье утром, 15 февраля, жители города стали свидетелями  ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.на проспекте Большевиков. Об этом стало известно их группы, "ДТП и ЧП Санкт-Петерург", социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, иномарка залетела под корпус грузовика недалеко от Октябрьской набережной. Каких-либо сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. 

В комментариях предположили, что фуры скорее всего ждали погрузку, так как рядом с местом происшествия находятся чайные склады "Принцесса Нури".

Ранее мы писали, что утром два водителя "встретились" на Мебельной улице.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, легковой автомобиль, легковушка и фура, фуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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