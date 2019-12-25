Утром два водителя "встретились" на Мебельной улице

На место "встречи" уже приезжали сотрудники ГИБДД.

В воскресенье утром, 15 февраля, стало известно о ДТП, произошедшем на Мебельной улице. В результате столкновения двух машин, одну из них отнесло к тротуару. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петерург", социальной сети "Вконтакте".

Жители района также уточнили, что на место уже приезжали сотрудники ГИБДД. Подробности и информация о пострадавших пока неизвестны.

В комментариях под оригинальной записью пошутили, что ДТП без каршеринга "уже не кажется реальным ДТП" и пожелали всем "доброго утра".

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Фото: vk.com/spb_today