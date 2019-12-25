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Утром два водителя "встретились" на Мебельной улице
Сегодня, 9:05
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Arinablinova

Утром два водителя "встретились" на Мебельной улице

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На место "встречи" уже приезжали сотрудники ГИБДД.

В воскресенье утром, 15 февраля, стало известно о ДТП, произошедшем на Мебельной улице. В результате столкновения двух машин, одну из них отнесло к тротуару. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петерург", социальной сети "Вконтакте".

Жители района также уточнили, что на место уже приезжали сотрудники ГИБДД. Подробности и информация о пострадавших пока неизвестны. 

В комментариях под оригинальной записью пошутили, что ДТП без каршеринга "уже не кажется реальным ДТП" и пожелали всем "доброго утра".

Ранее мы писали, что в Колпино ВАЗ влетел в фонарный столб.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: двое, дтп, мебельная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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