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Видео: в Колпино ВАЗ влетел в фонарный столб

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Пассажир скончался на месте.

Сегодня в 06:30 в Колпино произошла смертельная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло напротив дома № 100 на Вознесенском шоссе. По предварительной информации, 48-летний мужчина на "ВАЗ-21061" не справился с управлений и врезался в фонарь. Пассажир, который сидел спереди, скончался на месте, водитель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

На КАД легковушка залетела под фуру.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: ваз, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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