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После смертельного ДТП на Непокоренных водитель останется под подпиской о невыезде
Сегодня, 10:09
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nadezhda_sib

После смертельного ДТП на Непокоренных водитель останется под подпиской о невыезде

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Инцидент случился в зоне регулируемого пешеходного перехода.

По факту смертельного ДТП в Калининском районе возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Под колесами автомобиля оказался несовершеннолетний.

По информации УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла 1 июня 2020 около 19:30 у дома №72. Водитель "Сузуки" сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мальчика на велосипеде 2005 года рождения. Ребенок скончался на месте происшествия.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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