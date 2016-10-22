В "Корабелке" отремонтировали учебно-гребную базу

Центр открылся в понедельник.

В понедельник, 31 августа, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете открылись спортивный комплекс и учебно-гребная база.

Открытие состоялось после реконструкции на Крестовском острове. Учебная база – не новый, но капитально отремонтированный объект, который был введен в эксплуатацию в 1983 году. Специалисты отремонтировали гребной бассейн, поставили тренажеры, отремонтировали залы, а также эллинги для ремонта и хранения лодок, раздевалки, душевые и кают-компании.

В тот же день в СПбГМТУ открыли лабораторию цифрового и физического материаловедения. Студентам и преподавателям доступно современное оборудование, в том числе электронные микроскопы и рентгеновский дифрактометр. Оборудование поможет проводить исследования широкого спектра материалов.

Ранее мы писали, что жители Мурино оценили новое общественное пространство.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay