Новое общественное пространство открылось в Мурино

Особенно территория с фонтаном пришлась по душе детям.

Во вторник, 1 сентября, в Мурино открылась новая зона отдыха с пешеходным фонтаном. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Комфорт нового пространства с самого утра оценили местные жители: особенно его оценили семьи с маленькими детьми.

Отметим, что на месте побывал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ближе к вечеру у фонтанов заработала подсветка.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проинспектировал новый футбольный стадион в Янино.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области