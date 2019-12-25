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Новое общественное пространство открылось в Мурино
Сегодня, 20:46
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lizapoluda

Новое общественное пространство открылось в Мурино

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Особенно территория с фонтаном пришлась по душе детям.

Во вторник, 1 сентября, в Мурино открылась новая зона отдыха с пешеходным фонтаном.  Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Комфорт нового пространства с самого утра оценили местные жители: особенно его оценили семьи с маленькими детьми.

Отметим, что на месте побывал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ближе к вечеру у фонтанов заработала подсветка.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проинспектировал новый футбольный стадион в Янино.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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