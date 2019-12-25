Новое общественное пространство открылось в Мурино

Во вторник, 1 сентября, в Мурино открылась новая зона отдыха с пешеходным фонтаном. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Комфорт нового пространства с самого утра оценили местные жители: особенно его оценили семьи с маленькими детьми.
Отметим, что на месте побывал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ближе к вечеру у фонтанов заработала подсветка.
Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проинспектировал новый футбольный стадион в Янино.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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