Александр Дрозденко проинспектировал новый футбольный стадион в Янино

Площадка соответствует стандартам FIFA.

Во вторник, 1 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл во Всеволожский район с рабочим визитом. В его рамках губернатор осмотрел новое футбольное поле в Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

На территории спортивного объекта также находятся душевые и тренерские общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, поле имеет размеры 68 на 105 метров и полностью соответствует стандартам, принятым FIFA.

Отметим, что помимо спортивных соревнований на территории комплекса будут проходить тренировки школьных и юниорских клубов, уроки физкультуры. Ожидается, что помимо профессиональных соревнований, здесь будут проводиться занятия спортивных секций, школьные уроки физкультуры. Также сюда смогут приходить все любители здорового образа жизни.

Ранее мы рассказали о том, что ко Дню знаний в Ленобласти введены к эксплуатацию 3 школы и 4 детских сада.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области