Александр Дрозденко проинспектировал новый футбольный стадион в Янино

Во вторник, 1 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл во Всеволожский район с рабочим визитом. В его рамках губернатор осмотрел новое футбольное поле в Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
На территории спортивного объекта также находятся душевые и тренерские общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, поле имеет размеры 68 на 105 метров и полностью соответствует стандартам, принятым FIFA.
Отметим, что помимо спортивных соревнований на территории комплекса будут проходить тренировки школьных и юниорских клубов, уроки физкультуры. Ожидается, что помимо профессиональных соревнований, здесь будут проводиться занятия спортивных секций, школьные уроки физкультуры. Также сюда смогут приходить все любители здорового образа жизни.
Ранее мы рассказали о том, что ко Дню знаний в Ленобласти введены к эксплуатацию 3 школы и 4 детских сада.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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